Citi sees more upside risk for oil prices despite recovering Middle Eastern crude exports, a considerably less bearish assessment from the bank that predicted $60-to-$65 Brent by year-end just three months ago.
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