«Попахивает большой войной»: Картаполов прокомментировал новые поправки в закон

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания 25 июля объяснил депутатам, зачем парламент рассматривает новые поправки в закон о воинской службе.
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