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Военное обозрение

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Танкеры с нефтью для Европы и Израиля один за другим останавливают движение в Красном море, заходя в порты Саудовской Аравии и Египта на время американской операции

Танкеры с нефтью для Европы и Израиля один за другим останавливают движение в Красном море, заходя в порты Саудовской Аравии и Египта на время американской операции

Нефть и газ у России нельзя покупать из-за санкций, а с Ближнего Востока теперь просто так не довести.

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