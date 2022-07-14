Подключенный к дороге автомобиль с отечественным оборудованием прошел испытания

По сообщению концерна «Телематика», на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье прошли испытания отечественного бортового устройства V2X (Vehicle-To-Everything).
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