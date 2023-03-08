Аналитик Башкатов счел сомнительным удовлетворение претензий Orlen к "Татнефти" и "Транснефти"

Перспективы удовлетворения требований польского энергетического концерна Orlen к российским сырьевым компаниям "Татнефти" и "Транснефти" из-за прекращения с конца февраля текущего года поставок нефти являются трудноосуществимыми и сомнительными.
Перспективы удовлетворения требований польского энергетического концерна Orlen к российским сырьевым компаниям "Татнефти" и "Транснефти" из-за прекращения с конца февраля текущего года поставок нефти являются трудноосуществимыми и сомнительными.
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