Кого не допустят: в России ввели новые правила практической стрельбы

Президент Федерации практической стрельбы России анонсировал нововведения в правилах спортивных соревнований Президент Федерации практической стрельбы России (ФПР) Михаил Гущин объявил об изменениях, которые вступят в силу 15 апреля 2025 года: 1.
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