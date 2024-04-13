В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и легализации денежных средств

Следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 25-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.
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