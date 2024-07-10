Клиент турфирмы, чей самолет рухнул в Татарстане: "Пилот сидел в телефоне"

t.me/Приволжская транспортная прокуратура Мужчина, который ранее пользовался услугами туристической фирмы, чей самолет во время экскурсии рухнул в Татарстане, рассказал РЕН ТВ о том, как организовывались полеты.
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