Российский рынок с утра растет на корпоративных новостях

Российский рынок открыл торги в среду, 24 января, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,16% до 3180,9 пункта, индекс РТС вырос на 0,69% до 1137,9 пункта.
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