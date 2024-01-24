Российский рынок с утра растет на корпоративных новостях

Российский рынок открыл торги в среду, 24 января, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,16% до 3180,9 пункта, индекс РТС вырос на 0,69% до 1137,9 пункта.