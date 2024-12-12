Орден Мужества передали брату погибшего на СВО бойца из Карелии

В Лоухском районе прошла церемония вручения государственной награды В Лоухском районе орден Мужества был передан семье военнослужащего Михаила Баданина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.
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