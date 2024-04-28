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«Где она такое берет?» Барские замашки Ксении Собчак ставят в тупик даже звезд

«Где она такое берет?» Барские замашки Ксении Собчак ставят в тупик даже звезд

Журналистка в очередной раз дала понять, что не желает смешиваться с простым народом. Ксения Собчак соцсетиДочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака даже не пытается скрывать, что относит себя к российской элите.

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