Дружба с Китаем, газ и победа суворовцев: что читали уссурийцы на этой неделе

Исторический и туристический Суйфэньхэ: куда сходить в китайском городе жителям РоссииВ Суйфэньхэ, куда любят приезжать на шоппинг жители Приморья, а также соседних регионов, в начале ХХ века жил русский писатель Антон Чехов.
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