Число курьерских компаний и ИП в Татарстане выросло почти втрое за три года

Число организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере курьерской доставки в Татарстане, с августа 2023 года выросло почти втрое – с 15 до 44.
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