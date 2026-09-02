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Татар-информ

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Число курьерских компаний и ИП в Татарстане выросло почти втрое за три года

Число курьерских компаний и ИП в Татарстане выросло почти втрое за три года

Число организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере курьерской доставки в Татарстане, с августа 2023 года выросло почти втрое – с 15 до 44.

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