Астраханцев информируют о работе органов власти Астраханской области в части профилактики вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот и потребление наркотических средств и психотропных веществ

Вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот и потребление наркотических средств и психотропных веществ являются одним из приоритетных направлений деятельности антинаркотической комиссии Астраханской области.
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