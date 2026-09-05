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Воспитывал чужих детей и дарил голос голливудским звездам: судьба актера Вячеслава Баранова

Воспитывал чужих детей и дарил голос голливудским звездам: судьба актера Вячеслава Баранова

«Если просят о помощи — надо помогать, иначе зачем вообще жить?» — с этим нехитрым правилом Вячеслав Баранов прошёл весь свой путь.

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