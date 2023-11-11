Двух подростков госпитализировали после драки в Петербурге

Школьнику проломили череп во время уличной драки в Петербурге. Все произошло днем в минувшую пятницу, 10 ноября, на проспекте Непокоренных, у дома № 13, корпус 4, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.
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