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Двух подростков госпитализировали после драки в Петербурге

Двух подростков госпитализировали после драки в Петербурге

Школьнику проломили череп во время уличной драки в Петербурге. Все произошло днем в минувшую пятницу, 10 ноября, на проспекте Непокоренных, у дома № 13, корпус 4, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

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