Песков: надеемся, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

РИА Новости/Сергей Гунеев В Кремле надеются, что Армения возобновит полноценное участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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