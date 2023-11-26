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Песков: надеемся, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Песков: надеемся, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

РИА Новости/Сергей Гунеев В Кремле надеются, что Армения возобновит полноценное участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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