В Октябрьском районе продолжается капитальный ремонт Дома культуры

Работы идут в рамках реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой Родины», по поручению секретаря Регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии