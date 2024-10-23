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В Октябрьском районе продолжается капитальный ремонт Дома культуры

В Октябрьском районе продолжается капитальный ремонт Дома культуры

Работы идут в рамках реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой Родины», по поручению секретаря Регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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