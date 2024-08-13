Вот на что Путин намекнул Америке: «Скиф» у вас под носом, сигнал — и Лос-Анджелес превращается в пыль

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПЛЕШИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСЫВАЛ ВСЕ, ЧТО РАЗРУШАЛО НАШУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ, ЗАРАБАТЫАЯ ШНОБЕЛЯ И КОЛЬЕ ДЛЯ РАЙКИ-ВОТ ЦЕНА ЕГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА !!!! РОДИЛСЯ ДЕШЕВКОЙ КРЯКНУЛ ДЕШЕВКОЙ. ЗЕМЛЯ ЕМУ СТЕКЛОВАТОЙ !!!!
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