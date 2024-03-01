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Google добавила в Chrome новые функции для эффективного поиска даже при слабом инт...

Google добавила в Chrome новые функции для эффективного поиска даже при слабом инт...

Google добавила в Chrome новые функции для эффективного поиска даже при слабом интернетеGoogle представила новые функции для браузера Chrome, цель которых — сделать процесс поиска информации более эффективным и удобным для пользователей, даже при ограниченном интернет-соединении.

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