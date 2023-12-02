Дочь отказалась от больного ребенка и хочет попробовать родить еще раз. «С ее мужем нормальных детей не будет!» – уверена мать— …Зятю сейчас сорок шесть, дочери почти тридцать, около четырех лет вместе они, три года женаты, – говорит пятидесятивосьмилетняя Диана Львовна.