От Зеленского на мирных переговорах по Украине уже мало что зависит Западные эксперты снова разделились в оценках мирных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
У Трампа кончились «кнуты»: Запад в шоке от требований, озвученных Путиным
Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
Санкции...А в чем же был их смысл? Ой до 2022 года Россия главный поставщик углеводородов! А Европа №1 в Мире потребитель энергии! Причем по трубам поставлялось се это в Европу! В США - сланцевые газ и нефть ну и простые так же! 😱 Потом санкции! И...внимание в США строятся за это время десятки СПГ терминалов! И Хоп США уже №1 в Мире по добычи и экспорту углеводородов! 🥺 А это контроль и влияние! А сейчас еще США купили Украину с потрохами и будет вместе с Россией разрабатывать наши природные ресурсы! А так же поставлять те же российские нефть и газ в Европу и в другие страны! Так кто же тут в дураках а кто опять на коне?
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Соболев умница, а Путин идиот и все продул?
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6 час.
Daddy Bo
И в то время, когда Россия объявляет на весь мир о том, что будет совместно со странами БРИКС И ПРИМКНУВШИХ К НИМ МАЛО НИ ПОЛУМИРА вести экономические расчёты в обход долларовой валютной системы (в результате чего экономика всего Запада, включая США неминуемо рушится), делается так, что основной проблемой России становится вовсе не экономика, а поведение заранее выращенных и купленных с потрохами ПРАКТИЧЕСКИ ПОЧТИ ВСЕХ бывших советских республик: всей Прибалтики, Молдавии, Грузии, Азербайджана, и прежде всего Украины и всех бывших партнёров по СЭВ. И когда оказывается, что мы увязли в этом вопросе, разыгрывается классическая связка "добрый-злой следователь". В штатах меняют деда-"руссофоба" на деда-"прогрессиста". Он останавливает поддержку военных действий на Уркаине и обещает вообще купировать военный конфликт. Ну разве после этого будут продолжаться действия по созданию многополярного мира и разрушении гегемонии того же США?
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5 час.
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