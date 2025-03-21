Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...Водитель автобуса...
  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...Водитель автобуса...
  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...Суд в Курске: 9 ч...

У Трампа кончились «кнуты»: Запад в шоке от требований, озвученных Путиным

У Трампа кончились «кнуты»: Запад в шоке от требований, озвученных Путиным

От Зеленского на мирных переговорах по Украине уже мало что зависит Западные эксперты снова разделились в оценках мирных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AS
Aleksandr Sobolev
Санкции...А в чем же был их смысл? Ой до 2022 года Россия главный поставщик углеводородов! А Европа №1 в Мире потребитель энергии! Причем по трубам поставлялось се это в Европу! В США - сланцевые газ и нефть ну и простые так же! 😱 Потом санкции! И...внимание в США строятся за это время десятки СПГ терминалов! И Хоп США уже №1 в Мире по добычи и экспорту углеводородов! 🥺 А это контроль и влияние! А сейчас еще США купили Украину с потрохами и будет вместе с Россией разрабатывать наши природные ресурсы! А так же поставлять те же российские нефть и газ в Европу и в другие страны! Так кто же тут в дураках а кто опять на коне?
Ответить
7 час.
Дмитрий Бакланов
Соболев умница, а Путин идиот и все продул?
Ответить
6 час.
Daddy Bo
И в то время, когда Россия объявляет на весь мир о том, что будет совместно со странами БРИКС И ПРИМКНУВШИХ К НИМ МАЛО НИ ПОЛУМИРА вести экономические расчёты в обход долларовой валютной системы (в результате чего экономика всего Запада, включая США неминуемо рушится), делается так, что основной проблемой России становится вовсе не экономика, а поведение заранее выращенных и купленных с потрохами ПРАКТИЧЕСКИ ПОЧТИ ВСЕХ бывших  советских  республик: всей  Прибалтики, Молдавии, Грузии, Азербайджана, и прежде всего Украины и всех бывших партнёров по СЭВ. И когда оказывается, что мы увязли в этом вопросе, разыгрывается классическая связка &quot;добрый-злой следователь&quot;. В штатах меняют деда-&quot;руссофоба&quot; на деда-&quot;прогрессиста&quot;. Он останавливает поддержку военных действий на Уркаине и обещает вообще купировать военный конфликт. Ну разве после этого будут  продолжаться действия по созданию многополярного мира и разрушении гегемонии того же США?
Ответить
5 час.
наверх