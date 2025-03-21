AS

Aleksandr Sobolev

Санкции...А в чем же был их смысл? Ой до 2022 года Россия главный поставщик углеводородов! А Европа №1 в Мире потребитель энергии! Причем по трубам поставлялось се это в Европу! В США - сланцевые газ и нефть ну и простые так же! 😱 Потом санкции! И...внимание в США строятся за это время десятки СПГ терминалов! И Хоп США уже №1 в Мире по добычи и экспорту углеводородов! 🥺 А это контроль и влияние! А сейчас еще США купили Украину с потрохами и будет вместе с Россией разрабатывать наши природные ресурсы! А так же поставлять те же российские нефть и газ в Европу и в другие страны! Так кто же тут в дураках а кто опять на коне?