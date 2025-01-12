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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чепик о должности тренера сборной РФ по плаванию: «Я не покидал свой пост. Более того, я написал заявление о продолжении деятельности на имя Коротышкина»

Ранее вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин сообщил, что на пост главного тренера сборной утвердила кандидатуру Андрея Шишина.

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