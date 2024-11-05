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Для инвалидов Петербурга и Ленобласти закупят протезы на 350 млн

Для инвалидов Петербурга и Ленобласти закупят протезы на 350 млн

Современные технологии помогают людям с ограниченными возможностями вести жизнь обычных людей. Например, с помощью современных протезов человек может не только ходить, но и бегать, подниматься по лестнице и даже плавать.

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