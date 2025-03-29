Казахстанцы позорят российскую лигу без остановки. «Барыс» отказывается от иностранцев и будет балластом

Они вряд ли дотянут даже до пола зарплат.Пока в российских СМИ появляются дикие инсайды о том, что КХЛ может пополнить американский клуб, можно не заметить то, что происходит с действующим иностранным участником нашей лиги.
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