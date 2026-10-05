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Суд приговорил экс-мэра Сочи к 15 годам колонии за коррупцию

Суд приговорил экс-мэра Сочи к 15 годам колонии за коррупцию

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов.

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