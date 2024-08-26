Карельская делегация из числа подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» отправится в «Волжский вояж»

Для подопечных филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Карелия запланирован тур «Волжский вояж» по маршруту «Москва – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Москва».
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