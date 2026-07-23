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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный член сборной конференции Big South NCAA Джордан Гэйни продолжит карьеру в «Цедевите Олимпии»

24-летний защитник Джордан Гэйни продолжит карьеру в словенской «Цедевите Олимпии». Американец отыграл 4 сезона в NCAA.

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