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Представитель МИД РФ Гончар: США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья

Представитель МИД РФ Гончар: США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья

Соединенные Штаты и Европейский союз хотят выдавить Российскую Федерацию из Закавказья. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал ТАСС, сделал Денис Гончар, представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

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