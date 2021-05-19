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Федеральные силовики приехали в Тюмень из-за ошибки МЧС. Инсайд

Федеральные силовики приехали в Тюмень из-за ошибки МЧС. Инсайд

Александр Чуприян проверит, как сработали сотрудники областного МЧС Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян едет в Тюмень чтобы разобраться с просчетом сотрудников областного ведомства, из-за которого ситуация с пожарами стала критической.

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