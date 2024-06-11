Колеса дороже: южноуралец выплатил долг ребенку только после ареста автомобиля

Южноуралец выплатил долг по алиментам только после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области, житель Еткуля, согласно решению суда, должен отдавать четверть дохода на содержание ребенка.