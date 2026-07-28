1/8 финала Шанхай Мастерс 2026: Робертсон обыгрывает Сяо в решающем фрейме (видео)

Нил Робертсон обыграл китайского снукериста Сяо Годуна со счетом 6-5 в 1/8 финала Shanghai Masters 2026 Сяо Годун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Нил Робертсон одолел Сяо Годуна со счетом 6-5 в захватывающем матче 1/8 финала престижного турнира Шанхай Мастерс 2026.