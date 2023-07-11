В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

Traveller

Леночка, а гренадёры Павла 1 носили пудрёные парики, так что теперь повесться от недостатка пудры? 🤣 Ну а для неслуживых я бы просто посоветовал попробовать поносить такой стоячий... Юдушкин не зря был гомиком.