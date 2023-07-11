В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы? Офицеры царской России выглядели блестяще.
В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Леночка, а гренадёры Павла 1 носили пудрёные парики, так что теперь повесться от недостатка пудры? 🤣 Ну а для неслуживых я бы просто посоветовал попробовать поносить такой стоячий... Юдушкин не зря был гомиком.
Ответить
10 час.
Юрий Кушнарев
другого артиста вместо рожи серебрякова не нашлось?
Ответить
9 час.
Николай ИВАНОВ
Самые лучшие флотские фуражки шили в Севастополе частники.......
Ответить
8 час.
Свежие комментарии