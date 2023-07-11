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В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?

В армии России были красивые фуражки. Нынешние фуражки уродливы?  Офицеры царской России выглядели блестяще.

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Комментарии
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Traveller
Леночка, а гренадёры Павла 1 носили пудрёные парики, так что теперь повесться от недостатка пудры? 🤣 Ну а для неслуживых я бы просто посоветовал попробовать поносить такой стоячий... Юдушкин не зря был гомиком.
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другого артиста вместо рожи серебрякова не нашлось?
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Самые лучшие флотские фуражки шили в Севастополе частники.......
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