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Страны ЕС активно покупают российскую нефть и нефтепродукты - Песков

Страны ЕС активно покупают российскую нефть и нефтепродукты - Песков

Россия намерена и дальше поставлять на международные рынки энергоресурсы, которые остаются конкурентоспособным российским товаром.

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