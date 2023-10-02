О защите экономических интересов государственных предприятий: органы прокуратуры Могилевской области помогли восстановить нар...

О защите экономических интересов государственных предприятий: органы прокуратуры Могилевской области помогли восстановить нарушенные имущественные праваФото: прокуратура Могилевской областиПрокуроры Могилевщины за истекший период 2023 года в рамках защиты интересов государства, аграрных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности, жили .
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