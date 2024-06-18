Евгений Люлин заявил об укреплении сотрудничества между молодежью России и Белоруссии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня, ФедералПресс. В Городце 14 июня прошел трек «Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание» в рамках III съезда Малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии