Хельмут Марко прокомментировал слухи об увольнении Риккардо

Хельмут Марко прокомментировал слухи об увольнении РиккардоGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отреагировал на разговоры о возможном увольнении Даниэля Риккардо.
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