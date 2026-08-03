В Госдуме подтвердили планы визита спецпредставителей Трампа в Киев и Москву

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют посетить Киев во второй половине августа.
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