🔥 Пожары в поле возле СНТ Войковец в Керчи происходят каждый год, рассказывают местные По словам местной жительницы Елены Нарожной, здесь каждый год горят трава и ветки.
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🔥 Пожары в поле возле СНТ Войковец в Керчи происходят каждый год, рассказывают местные По словам местной жительницы Елены Нарожной, здесь каждый год горят трава и ветки.