Супруга актера Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении его состояния

Появившаяся в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова не соответствует действительности, в настоящее время он находится в больнице и чувствует себя нормально.
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