В ходе проверки было установлено, что в многоквартирных домах, расположенных на улицах Юбилейной и Цементников в поселке Октябрьский, управляющая компания не проводила осмотры и профилактические работы, а также не обслуживала кровель, из-за чего квартиры были залиты.
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