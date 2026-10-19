В ходе проверки было установлено, что в многоквартирных домах, расположенных на улицах Юбилейной и Цементников в поселке Октябрьский, управляющая компания не проводила осмотры и профилактические работы, а также не обслуживала кровель, из-за чего квартиры были залиты.