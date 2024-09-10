Италия сталкивается с призывами усилить охрану больниц после нападений на врачей

Во вторник правительство Италии столкнулось с призывами работников здравоохранения направить армию для защиты государственных больниц после серии нападений на врачей и медсестер, которые заявляют, что они не только перегружены работой и им недоплачивают, но и подвергаются физической опасности.
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