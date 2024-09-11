Стала известна шокирующая предыстория избиения девушки до полусмерти в Приморье: мигрант не принял отказа

Жизнь 21-летней девушки из Большого Камня разделилась на до и после в последний день лета 2024 года. В тот злополучный вечер она возвращалась домой из торгового центра «Центральный», не подозревая, что станет жертвой жестокого нападения, которое потрясет весь регион.