Путин о событиях на Ближнем Востоке: Это яркий пример провала политики США

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судан 10 октября в Кремле заявил, что недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики Соединённых Штатов в этом регионе.