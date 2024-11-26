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Политика как она есть

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В Турции рассказали о пощечине НАТО со стороны России

В Турции рассказали о пощечине НАТО со стороны России

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба НАТО испугались испытаний российской ракеты «Орешник» даже без ядерного заряда, что вызывает вопросы по поводу готовности альянса к прямому конфликту с Россией.

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