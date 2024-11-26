В Турции рассказали о пощечине НАТО со стороны России

Политика как она есть

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба НАТО испугались испытаний российской ракеты «Орешник» даже без ядерного заряда, что вызывает вопросы по поводу готовности альянса к прямому конфликту с Россией.