В Турции рассказали о пощечине НАТО со стороны России

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба НАТО испугались испытаний российской ракеты «Орешник» даже без ядерного заряда, что вызывает вопросы по поводу готовности альянса к прямому конфликту с Россией.
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