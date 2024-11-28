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Госдеп снизил уровень опасности для поездок в Китай

Госдеп снизил уровень опасности для поездок в Китай

Госдепартамент США понизил уровень рекомендаций по поездкам в Китай с третьего («пересмотрите поездку») до второго («проявляйте повышенную осторожность») после освобождения Пекином трех американских граждан в ходе обмена заключенными.

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