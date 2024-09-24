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Житель Холмогорского округа выплатил крупный долг, чтобы не лишиться водительских прав

Житель Холмогорского округа выплатил крупный долг, чтобы не лишиться водительских прав

По решению суда 35-летний пермяк обязан был выплачивать алименты - он накопил долг в 471 тысячу рублейИсполнительное производство было передано из Перми в Поморье в связи с тем, что должник переехал на постоянное место жительства в Архангельскую область.

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