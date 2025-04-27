Пожилая женщина погибла при пожаре в барнаульской пятиэтажке

По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания телевизора Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пожилая женщина погибла в Барнауле в результате пожара в доме на улице Сухэ-Батора.
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