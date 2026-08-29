До 30 августа — Третья Московская международная неделя кино

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы С 24 по 30 августа в рамках «Лета в Москве» пройдет третья Московская международная неделя кино.
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