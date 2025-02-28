Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Буйнов прятался в «Лексусе», пока сбитая женщина лежала на дороге: подробности первых минут ДТП с участием певца

Буйнов прятался в «Лексусе», пока сбитая женщина лежала на дороге: подробности первых минут ДТП с участием певца

БлокнотРУ Известный певец Александр Буйнов оказался в центре скандала после ДТП в Апрелевке Наро-Фоминского районе Московской области.

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Комментарии
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D Evil
Хороший пример Х.Форд = подбросил ургентного пациента на своем вертолете, отклонившись от маршрута. Виват Индиане!
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4 час.
Владимир Тамбасов
ТВАРЬ
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1 час.
valentina sergeeva
Ну какое-то время, конечно, шок, страх... понятно. Это ведь не задом вилять с микрофоном. Но потом-то человеческое начало должно было возобладать... или как?.. А впрочем, в лексусах-то все они чванливые &quot;графья&quot;, а что случись, - нашкодившие школьники: &quot;Это не я&quot;. И при чём тут его диагноз?..  И причём тут профессия?.. У воспитательнице-то кто-нибудь спросил, чем она больна? Вряд ли. Чем больше денег, тем меньше человеческого порыва помочь, спасти... Тем злокачественен эгоизм. &quot;Ты не поверишь, Боб, как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу... Боливар не выдержит двоих&quot;.
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1 час.
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