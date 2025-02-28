Буйнов прятался в «Лексусе», пока сбитая женщина лежала на дороге: подробности первых минут ДТП с участием певца

valentina sergeeva

Ну какое-то время, конечно, шок, страх... понятно. Это ведь не задом вилять с микрофоном. Но потом-то человеческое начало должно было возобладать... или как?.. А впрочем, в лексусах-то все они чванливые "графья", а что случись, - нашкодившие школьники: "Это не я". И при чём тут его диагноз?.. И причём тут профессия?.. У воспитательнице-то кто-нибудь спросил, чем она больна? Вряд ли. Чем больше денег, тем меньше человеческого порыва помочь, спасти... Тем злокачественен эгоизм. "Ты не поверишь, Боб, как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу... Боливар не выдержит двоих".